भारत में शरण लेने आ रहे अफगान नागरिकों के लिए ई-वीजा जरूरी: गृह मंत्रालय

अफगानिस्तान से भारत शरण लेने आ रहे अफगान नागरिकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइज़री जारी की है. गृह मंत्रालय का कहना है कि सभी अफगान नागरिकों के पास ई-वीज़ा होना जरूरी है.

गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि जिन अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं या पहले कोई वीजा जारी किए गए हैं, वह सभी रद्द किए जाते हैं. जो अफगान नागरिक भारत में नहीं हैं और उनके पास वीज़ा है, उन वीजा को अमान्य करार दिया गया है.

Owing to prevailing security situation in Afghanistan all Afghan nationals henceforth must travel to India only on e-Visa



