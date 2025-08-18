मेघालय में 4 करोड़ रुपये से अधिक की हेरोइन जब्त, मणिपुर की 3 महिलाएं गिरफ्तार

मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में मणिपुर की तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने सोमवार को एक न्यूज एजेंसी को बताया कि उनके पास से 4.4 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की गई है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर मादक द्रव्य निरोधक कार्य बल (एएनटीएफ) और जिला पुलिस की एक टीम ने रविवार को उमकियांग गश्ती चौकी पर एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली.

पूर्वी जयंतिया हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि तलाशी के दौरान तीन यात्रा बैग बरामद किए गए. पुलिस ने 80 साबुन के डिब्बों में भरी 961.33 ग्राम हेरोइन जब्त की. मणिपुर के खोंगजोम की रहने वाली तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और लुमशनोंग पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस

अधिकारी ने बताया कि वे मणिपुर के चुराचांदपुर से शिलांग जा रही थीं, तभी उनकी कार को रोक लिया गया. एसपी ने बताया कि उसी दिन एक अन्य अभियान में पुलिस ने खलीहरियात थाना क्षेत्र के ब्यंदीहाटी गांव में एक बस को रोका और शिलांग के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार व्यक्ति के पास से नौ साबुन के डिब्बों में भरी 91.86 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.

ज़ब्त की गई प्रतिबंधित वस्तु की कीमत 40 लाख रुपये है. एसपी ने कहा कि अंतर-राज्यीय ड्रग सिंडिकेट के संबंधों की पहचान के लिए जांच चल रही है. इस सिलसिले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है.

