Heat Wave Update: इन 5 राज्यों में दो दिन बाद से टूटने वाला है गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने दी हीट वेव की चेतावनी

Weather Update: इस साल कई राज्यों में गर्मी अपना कहर बरपा रही है. दिल्ली समेत कई जगह गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है. हालांकि, एक बार फिर से मौसम विभाग ने ताजा चेतावनी जारी की है और बताया है कि दो दिन के बाद कम से कम पांच राज्यों में हीट वेव का कहर टूटेगा. इन पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं.

मौसम विभाग (IMD) ने ट्वीट करके जानकारी दी है. IMD ने बताया है, ''पंजाब, दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल, 2022 से हीट वेव की स्थिति रहने वाली है.'' उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 15 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

राजस्थान के जयपुर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार, दिन में तेज धूप खिली रहेगी. इसके अगले दिन जयपुर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

Heavy rainfall spells likely to continue over Kerala-Mahe & Tamil Nadu-Puducherry-Karaikal on 13th & 14th and over Assam-Meghalaya & Arunachal Pradesh during 13th-17th April, 2022. pic.twitter.com/V8dgrOA80M