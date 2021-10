Healthgiri Awards: विजेताओं को PM मोदी ने दी बधाई, इंडिया टुडे ग्रुप की पहल को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को Healthgiri Awards के माध्यम से स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक के विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी स्तर के बदलाव करने वालों को सम्मानित करने के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की पहल की सराहना की.

पीएम मोदी ने अपने एक ट्वीट में कहा, 'मैं हेल्थगीरी अवॉर्ड्स 2021 के विजेताओं को बधाई देना चाहता हूं. मैं हर साल 2 अक्टूबर को चाहे वह स्वच्छता हो या अब स्वास्थ्य सेवा, जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वालों को सम्मानित करने के उनके नियमित अभ्यास के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की भी सराहना करना चाहूंगा.'

I would like to congratulate the winners of the #HealthgiriAwards21. I would also like to laud the @IndiaToday group for their regular practice of honouring grassroots level change makers, be it in cleanliness or now healthcare, on 2nd October every year.