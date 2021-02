सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भूमि पूजन, हरदीप पुरी बोले- अगले गणतंत्र दिवस पर यहीं निकलेगी परेड

देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त बहुचर्चित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस प्रोजेक्ट के भूमि पूजन में हिस्सा लिया. इसी दौरान हरदीप पुरी ने ऐलान किया कि अगले साल की गणतंत्र दिवस परेड नए सेंट्रल विस्टा हिस्से में होगी.



हरदीप पुरी ने बताया कि देश जब अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर लेगा, तब हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे. इसकी मांग लंबे वक्त से हो रही थी, लेकिन अब हमारी सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है.



केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई संसद का काम भी शुरू हो गया है और हम आजादी के 75 साल का जश्न उसी में ही मनाएंगे. इसपर एक टाइमलाइन के साथ काम किया जा रहा है.



Delhi: Union Minister for Housing & Urban Affairs (I/C) Hardeep Singh Puri participates in the ‘bhoomi-pujan' (ground-breaking) ceremony of Central Vista Avenue. pic.twitter.com/rebrMhEciW