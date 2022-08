Har Ghar Tiranga: स्वतंत्रता दिवस के लिए पोस्ट ऑफिस से घर बैठे खरीदें तिरंगा, सिर्फ इतने रुपये करने होंगे खर्च

How to buy Indian flag from post office: भारत कुछ ही दिनों में स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2022) मनाने जा रहा है. तमाम शहरों में इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं. सरकार इस स्वतंत्रता दिवस को खास मनाने के लिए 'हर घर तिरंगा' अभियान भी चला रही है. इसके तहत लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की गई है. साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं और लोकप्रिय लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की अपनी प्रोफाइल फोटो को बदलते हुए तिरंगा लगा लिया है.

स्वतंत्रता दिवस नजदीक होने के चलते देशवासी जमकर तिरंगे की खरीदारी कर रहे हैं. यदि आप भी 15 अगस्त पर अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं तो फिर इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं और वह भी सस्ती दरों पर. दरअसल, पोस्ट ऑफिस आपके घर तक तिरंगा पहुंचा रहा है. इसके लिए आपको सिर्फ 25 रुपये ही खर्च करने होंगे. एक अगस्त, 2022 से तिरंगे की बिक्री शुरू भी कर दी गई है.

पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट www.epostoffice.gov.in पर लॉग-इन करके आप फ्लैग खरीद सकते हैं. स्वतंत्रता दिवस के पहले आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के जरिए से तिरंगा पहुंचा दिया जाएगा. मालूम हो कि सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने को लेकर नियमों में बदलाव किया है. पहले जहां सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झंडे को फहराया जा सकता था, तो अब नए नियमों के तहत रात के समय में भी तिरंगे को फहराने की अनुमति दे दी गई है.

पोस्ट ऑफिस से कैसे खरीदें राष्ट्रीय ध्वज?

सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट epostoffice.gov.in पर जाएं. यहां आपको होम पेज पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देगा, जिसको खरीदने के लिए आपको क्लिक करना होगा. यहां आपको लॉगइन करने के बाद अपना एड्रेस, क्वांटिटी और मोबाइल नंबर को डालना होगा. इसके बाद आपको ऑर्डर कंफर्म करने के लिए पेमेंट प्रोसेस को पूरा करना होगा. बता दें कि यदि आपने एक बार ऑर्डर प्लेस कर दिया तो फिर आप उसे कैंसिल नहीं कर सकेंगे.