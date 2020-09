राहुल गांधी बोले- सीखने वालों के लिए पूरा ब्रह्मांड शिक्षक, हैप्पी टीचर डे

आज शिक्षक दिवस है. इस दिन सभी अपने शिक्षकों को याद करते हैं. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन लोगों के लिए एक शिक्षक है जो सीखने के इच्छुक हैं. शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं.

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'संपूर्ण ब्रह्मांड उन लोगों के लिए एक शिक्षक है जो सीखने के इच्छुक हैं. हैप्पी टीचर डे.' पूरी दुनिया में शिक्षकों के सम्मान में यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने का ऐलान किया था. यह एक ऐसा दिन है, जब शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी को ज्ञान के जरिये रास्ता दिखाने वालों के प्रति विशेष सम्मान जाहिर किया जाता है.

The entire universe is a teacher for those who are willing to learn. #HappyTeachersDay2020