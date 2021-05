'इधर-उधर की बातें बंद करें और भारत के नियम मानें', ट्विटर को केंद्र की दो टूक

सोशल मीडिया को लेकर बनाई गई नई गाइडलाइंस को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच ठन गई है. केंद्र सरकार की ओर से कड़े शब्दों में ट्विटर के बयान को लेकर जवाब दिया गया है. सरकार ने कहा है कि ट्विटर को आईटी मंत्रालय की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करना होगा.

सरकार की ओर से कहा गया है, "ट्विटर को इधर-उधर की बातें करनी बंद करनी होगी और भारत के नियमों को मानना होगा. कानून और नीतियां बनाना एक देश का विशेष अधिकार है और ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. इसलिए भारत की कानूनी नीतियां क्या होनी चाहिए, इसमें उसका दखल नहीं होना चाहिए. ट्विटर का बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश जैसा है. ट्विटर भारत के लीगल सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है."

ट्विटर ने एक बयान जारी कर कहा था कि वो उन गाइडलाइंस का पालन नहीं करेगा जो भारत सरकार ने आपराधिक गतिविधियां रोकने के लिए तैयार की हैं. सरकार ने ट्विटर के आरोपों को झूठा और आधारहीन बताते हुए इसे भारत को बदनाम करने की साजिश बताया है.

