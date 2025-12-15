कोहरे ने ली हरियाणा पुलिस की ASI की जान... हाईवे से उतरते वक्त ट्रक में घुसी कार, मौके पर ही मौत

हरियाणा ने एक जांबाज़ महिला पुलिसकर्मी को घने कोहरे की वजह से खो दिया. गोहना इलाके में घने कोहरे की वजह से एक दर्दनाक हादसा हो गया है. इस हादसे में हरियाणा पुलिस में सहायक उप निरीक्षक (ASI) के पद पर तैनात सीमा की मौत हो गई. वह ड्यूटी पर जा रहीं थी, जब ये हादसा हुआ.

सीमा सोनीपत जिले के मुरथल की रहने वाली थीं, वर्तमान में जींद में अपनी ड्यूटी निभा रही थीं. जानकारी के मुताबिक, सीमा सुबह अपने घर से कार में सवार होकर जींद के लिए रवाना हुई थीं. गोहाना के पास नूरनखेड़ा इलाके में दिल्ली–जींद ग्रीनफील्ड हाईवे और जम्मू–कटरा एक्सप्रेसवे के नजदीक अचानक घना कोहरा छा गया. कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी.

बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से सीमा कार को हाईवे के नीचे उतारने की कोशिश कर रहीं थी. इसी दौरान वह पीछे से एक ट्रक में अपनी कार को टक्कर मार देती हैं. टक्कर इतना ज़ोरदार था कि ASI सीमा की मौक पर ही जान चली गई.

हादसे की सूचना मिलते ही गोहाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल भिजवाया. हादसे की वजह से कुछ देर के लिए उस इलाके में यातायात भी प्रभावित हुआ.

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय घना कोहरा होता है. इसी वजह से हादसा होने की संख्या में इजाफा हो रहा है. वाहन चालक को कोहरे की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं देता और दुर्घटना हो जाती है.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. महिला पुलिस अधिकारी सीमा की मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर है. ड्यूटी पर जाते समय हुए इस हादसे ने एक बार फिर कोहरे के मौसम में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

