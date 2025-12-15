scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोहरे ने ली हरियाणा पुलिस की ASI की जान... हाईवे से उतरते वक्त ट्रक में घुसी कार, मौके पर ही मौत

हरियाणा में घने कोहरे की वजह से एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई. वह ड्यूटी पर जा रही थीं, जब ये हादसा हुआ. उनकी कार हाईवे से नीचे उतरते समय ट्रक से टकरा जाती है. इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस विभाग में शोक की लहर है.

Advertisement
X
घने कोहरे में ड्यूटी पर जा रहीं महिला ASI की जान गई (Photo: ITG/ Surender Singh)
घने कोहरे में ड्यूटी पर जा रहीं महिला ASI की जान गई (Photo: ITG/ Surender Singh)

हरियाणा ने एक जांबाज़ महिला पुलिसकर्मी को घने कोहरे की वजह से खो दिया. गोहना इलाके में घने कोहरे की वजह से एक दर्दनाक हादसा हो गया है. इस हादसे में हरियाणा पुलिस में सहायक उप निरीक्षक (ASI) के पद पर तैनात सीमा की मौत हो गई. वह ड्यूटी पर जा रहीं थी, जब ये हादसा हुआ. 

सीमा सोनीपत जिले के मुरथल की रहने वाली थीं, वर्तमान में जींद में अपनी ड्यूटी निभा रही थीं. जानकारी के मुताबिक, सीमा सुबह अपने घर से कार में सवार होकर जींद के लिए रवाना हुई थीं. गोहाना के पास नूरनखेड़ा इलाके में दिल्ली–जींद ग्रीनफील्ड हाईवे और जम्मू–कटरा एक्सप्रेसवे के नजदीक अचानक घना कोहरा छा गया. कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी.

बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से सीमा कार को हाईवे के नीचे उतारने की कोशिश कर रहीं थी. इसी दौरान वह पीछे से एक ट्रक में अपनी कार को टक्कर मार देती हैं. टक्कर इतना ज़ोरदार था कि ASI सीमा की मौक पर ही जान चली गई. 

सम्बंधित ख़बरें

कोहरे की वजह से वाहनों में भिड़ंत
नूंह में घने कोहरे का कहर... दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर कई हादसे, CISF इंस्पेक्टर सहित 2 की मौत 
Invisible Epidemic
धुंध, धुआं और खतरे में धड़कन... क्या दिल्ली-NCR अदृश्य महामारी की चपेट में है? 
पर्ची में लिखा- अगली गोली छाती पर लगेगी.(Photo:Screengrab)
'क्या हाल है लाला? अगली गोली छाती पर लगेगी', कारोबारी को खुलेआम धमकी 
स्कूल बस की रोडवेज बस से जोरदार टक्कर, स्कूली छात्रा की मौत 
हादसे में छात्रा की मौत. (Photo: Screengrab)
टूर पर जा रही स्कूल बस को मारी टक्कर, 11वीं की छात्रा की मौत, 18 घायल 

हादसे की सूचना मिलते ही गोहाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का इंस्पेक्शन किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल भिजवाया. हादसे की वजह से कुछ देर के लिए उस इलाके में यातायात भी प्रभावित हुआ. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: घना कोहरा बना जानलेवा! ग्रेटर नोएडा के हाईवे पर भिड़े 12 वाहन... कई लोग घायल

वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय घना कोहरा होता है. इसी वजह से हादसा होने की संख्या में इजाफा हो रहा है. वाहन चालक को कोहरे की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं देता और दुर्घटना हो जाती है. 

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. महिला पुलिस अधिकारी सीमा की मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर है. ड्यूटी पर जाते समय हुए इस हादसे ने एक बार फिर कोहरे के मौसम में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement