प्रेमी के लिए बेटी कुर्बान! मां ने लिव- इन पार्टनर के साथ मिलकर ले ली 2 साल की बच्ची की जान

उत्तरी गोवा के बिचोलिम गांव में अपनी दो साल की बेटी की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गुरुवार को एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया. एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है.

पुलिस अधीक्षक (उत्तर) राहुल गुप्ता ने आरोपियों की पहचान कर्नाटक की मूल निवासी 28 साल की नागम्मा वी और उसके 30 साल के प्रेमी नितिन कुमारा के रूप में की है.

अधिकारी ने बताया, 'दो साल की बच्ची की बुधवार को नागम्मा और कुमारा के घर के पास गला घोंटकर हत्या कर दी गई, कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं. आरोपी बच्ची को पसंद नहीं करता था क्योंकि वह उसकी प्रेमिका की पहली शादी से हुई थी.'

बता दें कि प्रेमी के लिए मासूम बच्चे की हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी इस तरह की हैवानियत देखी गई है. बीते माह ही अजमेर के क्रिश्चनगंज पुलिस ने एक ऐसी कलयुगी मां को गिरफ्तार कियाजिसने अपनी तीन साल की बेटी को आनासागर झील में फेंक कर उसकी हत्या कर दी. महिला अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रहती थी. रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि पहले महिला ने बच्ची को चौपाटी पर ही गोद में लेकर सुलाया और उसके सोने के बाद उसे झील में धक्का दे दिया.



