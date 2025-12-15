scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: 25 मौतों के जिम्मेदार लूथरा ब्रदर्स आज पहुंचेंगे दिल्ली, कोर्ट में होगी पेशी

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में 25 मौतों के मामले में सह-मालिक लूथरा ब्रदर्स मंगलवार को थाईलैंड से दिल्ली पहुंचेंगे. एयरपोर्ट पर पुलिस टीम मौजूद रहेगी और दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा.

Advertisement
X
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के दोनों आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को फुकेट में पकड़ा गया है. (Photo: ITG)
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के दोनों आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को फुकेट में पकड़ा गया है. (Photo: ITG)

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नाइटक्लब के सह-मालिक लूथरा ब्रदर्स-गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा मंगलवार दोपहर थाईलैंड से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे. दोनों इंडिगो की फ्लाइट से दोपहर करीब 1:45 बजे दिल्ली उतरेंगे.

दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रहेगी. एयरपोर्ट से दोनों को सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है.

इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोमियो लेन नाइटक्लब से जुड़े एक सिविल केस को जनहित याचिका (PIL) में बदलते हुए सख्त टिप्पणी की कि “इस त्रासदी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा.”

सम्बंधित ख़बरें

Amit Palekar attacks Goa government over illegal clubs and corruption
'गोवा में चल रहा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सटॉर्शन कार्टेल', AAP के प्रदेश चीफ के आरोप 
Magisterial inquiry starts after 25 deaths in Goa Burj by Romeo Lane incident
गोवा अग्निकांड: क्लब की जमीन को लेकर जांच तेज, जानें अपडेट 
goa club fire Luthra brothers
नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लुथरा ब्रदर्स को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लेगी गोवा पुलिस, नहीं जाएगी थाईलैंड 
Ajay Gupta was detained days after a Lookout Notice was issued by the Goa Police as he was on the run.
क्लब में आग लगने के वक्त गोवा में ही मौजूद था अजय गुप्ता, घटना के बाद दिल्ली भागा 
kejriwal in goa
'कांग्रेस को वोट बेकार, जीतते ही BJP में शामिल हो जाता है प्रत्याशी', गोवा में बोले केजरीवाल 

अग्निकांड में हुई 25 की मौत

उधर, थाईलैंड की अदालत में भी लूथरा ब्रदर्स से जुड़े केस पर अगली कार्रवाई तय हो सकती है. आग की घटना के बाद दोनों फुकेट भाग गए थे, जिनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. 11 दिसंबर को थाई अधिकारियों ने भारतीय मिशन के हस्तक्षेप के बाद उन्हें हिरासत में लिया.

यह भी पढ़ें: गोवा अग्निकांड: मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स पर कसा शिकंजा, थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया तेज

Advertisement

आपको बता दें कि 6 दिसंबर को हुए इस भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी. मामले में अब तक क्लब मैनेजर और स्टाफ समेत छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हाईकोर्ट ने स्थानीय पंचायत की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए गोवा सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है.

कोर्ट ने गोवा सरकार को सुविधा के लिए दी गई अनुमतियों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement