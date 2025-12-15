गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: 25 मौतों के जिम्मेदार लूथरा ब्रदर्स आज पहुंचेंगे दिल्ली, कोर्ट में होगी पेशी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नाइटक्लब के सह-मालिक लूथरा ब्रदर्स-गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा मंगलवार दोपहर थाईलैंड से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे. दोनों इंडिगो की फ्लाइट से दोपहर करीब 1:45 बजे दिल्ली उतरेंगे.

दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रहेगी. एयरपोर्ट से दोनों को सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है.

इस बीच, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोमियो लेन नाइटक्लब से जुड़े एक सिविल केस को जनहित याचिका (PIL) में बदलते हुए सख्त टिप्पणी की कि “इस त्रासदी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना होगा.”

अग्निकांड में हुई 25 की मौत

उधर, थाईलैंड की अदालत में भी लूथरा ब्रदर्स से जुड़े केस पर अगली कार्रवाई तय हो सकती है. आग की घटना के बाद दोनों फुकेट भाग गए थे, जिनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. 11 दिसंबर को थाई अधिकारियों ने भारतीय मिशन के हस्तक्षेप के बाद उन्हें हिरासत में लिया.

आपको बता दें कि 6 दिसंबर को हुए इस भीषण अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी. मामले में अब तक क्लब मैनेजर और स्टाफ समेत छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. हाईकोर्ट ने स्थानीय पंचायत की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए गोवा सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है.

कोर्ट ने गोवा सरकार को सुविधा के लिए दी गई अनुमतियों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को तय की है.

