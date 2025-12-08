scorecardresearch
 
गोवा अग्निकांड में पांचवीं गिरफ्तारी, नाइट क्लब का केयरटेकर दिल्ली से अरेस्ट

गोवा के नाइटक्लब में लगी भीषण आग के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है. सोमवार को दिल्ली से क्लब के ऑपरेशन्स मैनेजर भारत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो इस मामले में पांचवीं गिरफ्तारी है. इस त्रासदी में 25 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कर्मचारी और पर्यटक शामिल हैं.

भारत नाइट क्लब में डेली ऑपरेशन हैंडल करता था. (Photo- ITG)

गोवा के 'बिर्च बाय रोमेओ लेन' नाइटक्लब अग्निकांड के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए दिल्ली से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह पांचवीं गिरफ्तारी है. पकड़ा गया आरोपी भारत सिंह, क्लब का ऑपरेशन्स मैनेजर था और रोजाना चलने वाली गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालता था. इससे पहले गिरफ्तार मैनेजर्स ने पूछताछ के दौरान उसका नाम सामने रखा था, जिसके बाद दिल्ली के एक सब्जी मंडी इलाके से उसे हिरासत में लिया गया. पुलिस अब उससे क्लब की सुरक्षा खामियों और संचालन में हुई चूक को लेकर पूछताछ कर रही है.

रविवार रात भड़की आग में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 20 क्लब कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल हैं. अधिकतर मौतें दम घुटने की वजह से हुईं. क्लब के भीतर बने संकरी गलियां, छोटे दरवाजे और भीड़ ने लोगों के बाहर निकलने में बड़ी बाधा पैदा की.

यह भी पढ़ें: भाई के पढ़ाई की जिम्मेदारी, घर में अकेले कमाने वाले... गोवा अग्निकांड में टिहरी गढ़वाल के सतीश की भी मौत

आग लगने के समय करीब 100 लोग डांस फ्लोर पर मौजूद थे. चश्मदीदों ने बताया कि डांसर के प्रदर्शन के दौरान इलेक्ट्रिक फायरक्रैकर्स फूटे, जिसके कुछ ही सेकंड में पूरी संरचना आग की चपेट में आ गई.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्लब के पास फायर डिपार्टमेंट का NOC भी नहीं था. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा कि शुरुआती जांच में यह पुष्टि हुई है कि क्लब ने फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया था. उन्होंने मुख्य सचिव वी कांडवेलू और DGP आलोक कुमार को निर्देश दिया है कि उन अधिकारियों की पहचान की जाए जिन्होंने नियमों के बावजूद क्लब को संचालन की अनुमति दी.

यह भी पढ़ें: न सिलिंडर फटा, ना हुआ शॉर्ट सर्किट... गोवा नाइट क्लब में कैसे लगी आग, CM सावंत ने बताया

इस हादसे के बाद क्लब चेन पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए इसके अन्य प्रतिष्ठान एक बीच शैक और एक अन्य क्लब को भी सील कर दिया है. वहीं, फरार मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ लुक-आउट नोटिस जारी कर दिया गया है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम दिल्ली पहुंची है.

