भाई के पढ़ाई की जिम्मेदारी, घर में अकेले कमाने वाले... गोवा अग्निकांड में टिहरी गढ़वाल के सतीश की भी मौत

गोवा में अरपोरा स्थित एक नाइट क्लब में आग लग गई. जिससे 25 लोगों की मौत हो गई. मामले में नाइट क्लब के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही तीन बड़े अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है. इस हादसे में मरने वाले 25 लोगों में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चाह गडोलिया गांव के रहने वाले 24 वर्षीय सतीश राणा भी शामिल थे.

घर में अकेले कमाने वाले थे सतीश राणा

सतीश राणा रविवार देर रात हुए इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए थे और इसके कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई. सतीश की मौत की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में गहरा शोक फैल गया. परिजनों के अनुसार सतीश परिवार में सबसे बड़े थे और वही घर की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनकी दो बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है.

माता-पिता गांव में खेती-बाड़ी करते हैं. इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है. परिवार ने बताया कि सोमवार शाम तक सतीश का शव गांव पहुंचने की संभावना है. घटना की जानकारी मिलने पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री से वार्ता की और पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार परिजनों के संपर्क में है और आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

इलेक्ट्रिक पटाखों से लगी थी आग

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सरकार से परिवार को आर्थिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की मांग की है. आपको बता दें कि रोमियो लेन नाइट क्लब में डांस चल रहा था और लोग इंजॉय रहे थे. वहीं ऊपर वाले फ्लोर पर इलेक्ट्रिक पटाखे फोड़े जा रहे थे.

इसी दौरान पटाखे कि चिंगारी धधक उठी और पूरे क्लब में आग लग गई. हालांकि शुरू में दावा किया जा रहा था कि आग सिलेंडर में ब्लास्ट के चलते लगी थी.

