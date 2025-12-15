नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लुथरा ब्रदर्स को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लेगी गोवा पुलिस, नहीं जाएगी थाईलैंड

गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित नाइटक्लब में लगी भीषण आग के मामले में फरार चल रहे लुथरा ब्रदर्स की भारत वापसी अब तय हो गई है. इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद क्लब के मालिक सौरभ लुथरा और गौरव लुथरा देश छोड़कर फरार हो गए थे. दोनों भाइयों को अब थाईलैंड से डिपोर्ट किया जा रहा है और वे कल सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस पहले से मौजूद रहेगी और दोनों भाइयों को वहीं से कस्टडी में ले लिया जाएगा. इसके बाद उन्हें दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां गोवा पुलिस उनकी ट्रांजिट रिमांड मांगेगी. अदालत से अनुमति मिलने के बाद दोनों आरोपियों को गोवा ले जाया जाएगा. गोवा पुलिस इस मामले में थाईलैंड नहीं गई है, बल्कि पूरी प्रक्रिया डिपोर्टेशन के जरिए की जा रही है.

इस बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी तेजी दिखाते हुए अपनी एक टीम थाईलैंड के फुकेत भेजी थी, ताकि लुथरा ब्रदर्स की जल्द भारत वापसी सुनिश्चित की जा सके. जांच एजेंसियों के अनुसार, आग लगने की घटना के कुछ ही घंटों बाद दोनों भाई भारत से फरार हो गए थे.

लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द किया गया

थाई अधिकारियों ने पिछले सप्ताह दोनों को हिरासत में लिया था, जब यह सामने आया कि वे थाईलैंड में अवैध रूप से रह रहे थे. केंद्र सरकार द्वारा उनके भारतीय पासपोर्ट सस्पेंड किए जाने के बाद उनका वहां रहना गैरकानूनी हो गया था.

एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास थाई प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है. दूतावास ने दोनों भाइयों को इमरजेंसी सर्टिफिकेट यानी एकतरफा यात्रा दस्तावेज जारी किए हैं, जिससे डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी हो सकी.

भारत-थाईलैंड में प्रत्यर्पण संधि

हालांकि भारत और थाईलैंड के बीच 2015 से प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस मामले में प्रत्यर्पण नहीं, बल्कि स्थानीय कानूनों के तहत डिपोर्टेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जो अपेक्षाकृत तेज मानी जाती है। अब दोनों भाइयों से गोवा पुलिस कड़ी पूछताछ करेगी और अग्निकांड से जुड़े तथ्यों की जांच आगे बढ़ाई जाएगी।

