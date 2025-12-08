5 टूरिस्ट, 3 दिल्ली के एक ही परिवार से, 20 स्टाफ...गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड में उजड़े कई परिवार

गोवा के अरपोरा में रविवार तड़के 'Birch by Romeo Lane' नाइटक्लब में लगी भीषण आग में मारे गए सभी 25 पीड़ितों की पहचान कर ली गई है. अधिकारियों ने रविवार देर रात मृतकों की सूची जारी की. मृतकों में 20 नाइटक्लब के स्टाफ थे जबकि 5 पर्यटकों ने भी इस हादसे में जान गंवाई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पांच पर्यटक हादसे में मारे गए, उनमें चार दिल्ली के रहने वाले थे, जिनमें एक ही परिवार के तीन सदस्य शामिल थे. पांचवां पर्यटक कर्नाटक का निवासी था.

एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

दिल्ली के चार पर्यटक सरोज जोशी, अनीता जोशी, कमला जोशी और विनोद कुमार थे. सभी की पहचान उनकी रिश्तेदार भावना जोशी ने की. कर्नाटक के पर्यटक की पहचान इशाक के रूप में हुई, जिसकी पहचान उसके पिता एम. डी. हुसैन ने की.

बीस स्टाफ सदस्यों में सबसे अधिक उत्तराखंड के पांच लोग थे. उनके नाम जितेन्द्र सिंह, सतीश सिंह, सुरेन्द्र सिंह, सुमित नेगी और मनीष सिंह बताए गए हैं. नेपाल के चार नागरिक चूर्णा बहादुर पुन, विवेक कटवाल, सबिन और सुदीप हैं. ये लोग भी इस हादसे के शिकार हुए हैं.

यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र के रहने वाले थे मृतक कर्मचारी

महाराष्ट्र के दो पीड़ितों की पहचान डोमिनिक और मनोज जोरा के रूप में हुई. उत्तर प्रदेश के रोहन सिंह और सुनील कुमार और झारखंड के तीन कर्मचारी मोहित, प्रदीप महतो और बिनोद महतो भी हादसे का शिकार हुए हैं.

असम से मनोजीत माल, राहुल तांति और दिगंबर पतीर की मौत की पुष्टि की गई है. पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से एकमात्र पीड़ित सुभाष छेत्री थे. रविवार सुबह इस नाइटक्लब में लगी आग ने कुछ ही समय में भीषण रूप ले लिया और पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 25 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी.

