सरकारी बाबुओं के लिए ई-वाहन अनिवार्य, ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू की 'गो इलेक्ट्रिक' मुहिम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2030 तक देश को पूरी तरह ई-परिवहन वाली अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है. इसी दिशा में लोगों को ई-वाहन के फायदे बताने के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने ‘गो इलेक्ट्रिक’ का अभियान शुरू किया है.

देश का भविष्य ‘गो इलेक्ट्रिक’

देश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने ‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियान की शुरुआत की है.

इस अभियान के लॉन्च के मौके पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ‘गो इलेक्ट्रिक’ देश का भविष्य है. यह देश में पर्यावरण अनुकूल, कॉस्ट इफेक्टिव और स्वदेशी इलेक्ट्रिक उत्पादों को बढ़ावा देगा

सरकारी अधिकारियों के लिए अनिवार्य होंगे ई-वाहन

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौके पर गडकरी ने कहा कि वह अपने मंत्रालय के अधिकारियों के लिए ई-वाहन को अनिवार्य करेंगे. यदि दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग किए जाएं तो हर महीने ईंधन पर 30 करोड़ रुपये के खर्च की बचत की जा सकेगी. साथ ही प्रदूषण भी कम होगा.

If 10,000 electric vehicles are brought into use in Delhi, then about Rs 30 cr per month spent on fuel can be saved and it will reduce pollution. I'll make electric vehicles mandatory for officials of my department:Minister of Road Transport & Highways Nitin Gadkari



