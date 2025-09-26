scorecardresearch
 

'Gen-Z कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं', राहुल गांधी पर क्या बोले गुजरात के गृह मंत्री

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने राहुल गांधी के Gen-Z वाले बयान पर कहा है कि उनके पास अब कोई काम नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि Gen-Z कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं.

हर्ष सांघवी ने गुजरात और बीजेपी को बताया एक ही सिक्के के दो पहलू (Photo: ITG)
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मुंबई के मंच पर शुक्रवार को गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी थे. उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की दावेदारी से लेकर गुजरा की राजनीति के अन्य पहलुओं तक, खुलकर अपनी बात रखी. हर्ष सांघवी ने कहा कि हम लोग टीम गुजरात के तौर पर लोगों के काम करने में जुटे हुए हैं. गुजरात में अपोजिशन के नहीं दिखने को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि सत्ता में आना है, तो लोगों के बीच रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है.

गुजरात के गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव के समय टूरिज्म पर निकल जाओगे ऐसे ही, तो सरकार नहीं बनेगी. उन्होंने गुजरात और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया और कहा कि गुजरात का विकास बीजेपी की सरकार में ही हुआ है और लोग इसे जानते हैं. गुजरात के गृह मंत्री ने हार्दिक पटेल और अन्य कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में जाने, विपक्ष को पनपने ही ना देने के सवाल का भी जवाब दिया. 

उन्होंने कहा कि लोग गलत नहीं थे, गलत जगह थे. हर्ष सांघवी ने जेन-जी को लेकर एक सवाल पर कहा कि राहुल गांधी के पास अब कोई काम नहीं बचा है, तो वह तो करेंगे ही. उन्होंने कहा कि जेनजी कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव नहीं. राहुल गांधी सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, उनको भी नहीं पता होता.

हर्ष सांघवी ने कहा कि राहुल गांधी वही पढ़ते हैं, जो उनको लिखकर दिया जाता है. अब उनके कंटेंट क्रिएटर्स ही गलत हैं, तो हम क्या करें. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का लोग किस तरह से मजाक उड़ाते हैं, ये हमने देखा है. हर्ष सांघवी ने कहा कि जेन-जी को उकसाने से आपकी (राहुल गांधी की) लीडरशिप विकसित नहीं होनी.

यह भी पढ़ें: 'CJI विपक्ष का नेता नहीं', PM मोदी को बुलाने की कंट्रोवर्सी पर बोले डीवाई चंद्रचूड़

उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है. जब आप बाहर के देशों में जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि देश का सम्मान कितना बढ़ा है. हर्ष सांघवी ने डायमंड के निर्यात को लेकर सवाल पर कहा कि रियल डायमंड का मार्केट सीबीडी डायमंड पर शिफ्ट हुआ है. उन्होंने कहा कि मंदी कहीं नहीं हैं, बस मार्केट शिफ्ट हुआ है और भारत ने इस मार्केट को भी अच्छे से कैप्चर कर लिया है.

यह भी पढ़ें: 'राम जन्मभूमि केस में फैसले का आधार आस्था नहीं, पूरा पढ़ें', बोले पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़

गुजरात के गृह मंत्री ने आगे कहा कि हमने आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बिड कर दी है और इसके लिए तैयारियां अच्छी तरह से चल रही हैं. गुजरात के गृह मंत्री ने अमित शाह के कुछ दिन पहले लोकार्पण किए गए स्टेडियम से लेकर अन्य स्टेडियमों तक, तैयारियां गिनाईं और कहा कि आने वाले समय में कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के आयोजन लाने में हम सफल होंगे.

यह भी पढ़ें: 'प्रेम करने से कौन रोक रहा, लेकिन...', लव जिहाद पर क्या बोले गुजरात के गृह मंत्री

उन्होंने कहा कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए खेल महाकुंभ और अन्य आयोजनों से स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा मिला. हर्ष सांघवी ने कहा कि मोदी जी के शासन में हर गुजराती ने 20 साल रात दिन मेहनत की और तब गुजरात अव्वल राज्य बना है. उन्होंने कहा कि इस समय भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार भी उसी तरह से काम कर रही है. भूपेंद्र भाई बेहतरीन टीम लीडर हैं और हर इलाके में उनकी मजबूत पकड़ है.

