कहीं भीड़ पर गिरा जलता रावण, तो कहीं अग्निबाणों की हुई बारिश, रावण दहन के डराने वाले वीडियो

देशभर में बुधवार को धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाया गया. बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर रावण के पुतले का दहन भी किया गया. रावण दहन के दौरान कुछ जगहों पर हादसे भी देखने को मिले. जहां हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान लोगों पर जलता हुआ रावण का पुतला गिर गया. तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर से डराने वाली तस्वीरें सामने आईं. यहां रावण के पुतले से ऐसे पटाखे छूटे कि लोगों को भागना पड़ा.

यमुनानगर: रावण दहन के दौरान हरियाणा के यमुनानगर में बड़ा हादसा हो गया. रावण दहन के बाद जैसे ही लोग लकड़ी उठाने उसकी तरफ दौड़े रावण का पुतला लोगों के ऊपर गिर गया. इस हादसे में 6 लोग घायल होने की सूचना है. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुजफ्फरनगर में हमलावर हुआ 'रावण'

यूपी के मुजफ्फरनगर में रावण का पुलता ही हमलावर हो गया. दरअसल, जब पुतला दहन हुआ, तो पुतले से ऐसे पटाखे छूटे कि लोगों को भागना पड़ा. रॉकेट और आतिशबाजी को अपनी ओर आते देख लोगों में भगदड़ मच गई. यहां तक कि पुलिसवालों को भी भागकर अपनी जान बचानी पड़ी. हालांकि, इस हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई है.

पटना में मची अफरातफरी

पटना के गांधी मैदान में उस वक्त अफरातफरी का माहौल हो गया जब दशहरा के दिन रावण दहन से पहले ही हवा के झोखे से रावण जमीन पर गिर गया. गनीमत रही कि उस वक्त कोई आसपास नहीं था, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो जाती. इसके बाद आयोजक की टीम ने कई उपाय किये रावण को फिर से खड़ा करने का लेकिन वो खड़ा हो नहीं सका. इसके बाद जेसीबी के सहारे ही उसे जलाने का फैसला किया गया.

