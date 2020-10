फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर जाकिर नाइक का जहरीला पोस्ट, कहा- दर्दनाक सजा मिलेगी

इस्लाम पर विवादित टिप्पणी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में जाकिर नाइक अपने भड़काऊ एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है. फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ उसके लगातार भड़काऊ पोस्ट आ रहे हैं. जाकिर ने पहले सोशल मीडिया पर फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की अपील की थी.

अब जाकिर नाइक ने एक और भड़काऊ पोस्ट डाला है. इसमें उसने लिखा, '... लेकिन अल्लाह के दूत को गाली देने वालों को एक दर्दनाक सजा मिलेगी (...But Those who abuse the messenger of allah will have a painful punishment)'

जाकिर नाइक पर भारत में भी लोगों को भड़काने के आरोप लगते रहे हैं. कई एजेंसियों के मुताबिक, भारत में कई लोग जाकिर के भाषणों से रेडिक्लाइज हुए हैं.

क्या है पूरा मामला

पिछले दिनों फ्रांस में एक टीचर ने क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के पैगम्बर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून दिखाया था. इसके बाद एक स्टूडेंट ने उस टीचर का कत्ल कर दिया था. इस वारदात को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रौं ने इस्लामी आंतकवाद करार दिया था और कहा था कि इस्लाम हमारा मुस्तकबिल हथियाना चाहता है, जो कभी नहीं होगा.

इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रौं ने पैगम्बर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को जारी रखने की बात कही थी. इमैनुअल मैक्रों के बयान के बाद कई मुस्लिम देश विरोध में उतर आए हैं. फिलिस्तीन, तुर्की, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, बंग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई देश में प्रदर्शन हो रहा है. यहां तक कि फ्रांस के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जा रहा है.