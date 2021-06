Flood: बिहार-यूपी-बंगाल के कई इलाकों में बाढ़ से तबाही, लखीमपुर में कई जगह 4 से 10 फीट तक भरा पानी

Flood in Bihar, UP and Bengal: नेपाल का पानी यूपी के बाराबंकी में भयानक परेशानी बन गया है. बाराबंकी में सरयू का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि आस पास के करीब दो दर्जन गांवों पर कटान का खतरा मंडराने लगा है.

लखीमपुर खीरी में बाढ़ से तबाही (तस्वीर- समर्थ श्रीवास्तव)