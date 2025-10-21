scorecardresearch
 

दिवाली पर दिल्ली से शिमला तक आग का तांडव... 250 से ज्यादा लोग झुलसे, करोड़ों की संपत्ति खाक

राष्ट्रपति भवन के पास लगी आग से लेकर शिमला के बाजारों तक- देशभर में दिवाली की रात कई जगह हादसे हुए. राजधानी दिल्ली में ही 250 से ज्यादा लोग झुलसे हैं तो जयपुर में 100 से अधिक घायल हुए हैं. इसके अलावा हिमाचल में करोड़ों का नुकसान रिपोर्ट किया गया है.

देशभर में दिवाली की रात कई जगहों पर आगजनी के मामले सामने आए. (सांकेतिक तस्वीर)
देशभर में दिवाली की रात कई जगहों पर आगजनी के मामले सामने आए. (सांकेतिक तस्वीर)

देशभर में दिवाली की रात कई शहरों में हादसों और आग की घटनाएं हुईं. राजधानी दिल्ली में 250 से ज्यादा लोगों को जलने की चोटें आईं, जयपुर में 100 से अधिक लोग घायल हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में करोड़ों की संपत्ति राख हो गई. राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास से लेकर पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक कई जगह आग की घटनाएं रिपोर्ट हुईं.

मंगलवार दोपहर राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 31 के पास एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. राहत की बात रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अधिकारियों के अनुसार आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर घरेलू सामान में लगी थी.

पश्चिमी दिल्ली में आग

दिवाली की रात पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में चार मंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तीन परिवारों के सात लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया. इसके अलावा दमकल विभाग ने तीन और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

इसी तरह, उत्तर पश्चिम दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मंगलवार तड़के भीषण आग लग गई. करीब 1,000 वर्ग मीटर में फैले दो गोदामों में आग भड़क उठी. गोदामों में ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग के उपकरण रखे हुए थे. अधिकारियों के मुताबिक, आग की सूचना रात 1:25 बजे मिली, जिसके बाद 40 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे.

पिछले साल के मुकाबले कम रहा आंकड़ा

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) ने बताया कि इस साल दीवाली की रात कुल 269 इमरजेंसी कॉल्स आईं- जो पिछले साल के 318 कॉल्स से करीब 15 प्रतिशत कम हैं. पिछले साल का आंकड़ा पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा था. राहत की बात यह रही कि इस बार किसी बड़ी दुर्घटना या मौत की खबर नहीं मिली.

किस अस्पताल में कितने मामले आए

दिल्ली के अस्पतालों में जलने के मामलों की बाढ़ आ गई. सफदरजंग अस्पताल, जिसमें देश का सबसे बड़ा बर्न यूनिट है, में 129 मामले आए. इनमें से 118 पटाखों से और 11 दीयों से झुलसे थे. 117 मरीज दिल्ली के थे, जबकि 9 को सर्जरी करनी पड़ी. 24 बच्चे 12 साल से कम उम्र के थे.

AIIMS में 48 घंटे के भीतर 55 बर्न केस पहुंचे, जिनमें 10 मरीजों को ICU में भर्ती करना पड़ा. विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंघल ने बताया कि इनमें से कई मरीजों को जीवन और अंग दोनों का खतरा है. 23 मरीजों की सर्जरी की गई. गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 37, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में 16 और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 15 केस रिपोर्ट हुए.

जयपुर के SMS अस्पताल में 20 मरीज भर्ती

जयपुर के सरकारी SMS अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी दिवाली रात 99 पटाखों से जलने के मामले आए. इनमें से 20 मरीजों को भर्ती किया गया. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं.

हिमाचल प्रदेश में सोमवार रात 47 आग की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें करीब तीन बड़ी थीं. कुल्लू जिले के मणिकरण में एक मल्टी-स्टोरी होटल की ऊपरी मंजिल में आग लग गई, जिससे पर्यटकों और कर्मचारियों में भगदड़ मच गई. सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया.

शिमला जिले के रामपुर, रोहड़ू और शिमला ग्रामीण क्षेत्र में भीषण आग की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें करीब 10 दुकानें जलकर राख हो गईं. फायर विभाग ने अनुमान लगाया है कि इन घटनाओं में करीब ₹1.40 करोड़ का नुकसान हुआ है.

रामपुर के खोपड़ी मंदिर के पास चार दुकानें, शिमला ग्रामीण के भनोटी चौक के पास तीन दुकानें, और रोहड़ू के चिड़गांव क्षेत्र में कई दुकानें जलकर राख हो गईं. इसके अलावा कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां के पठियार क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगने से लाखों रुपये का सामान जल गया.

