पटाखों की वजह से मुंबई में कई जगह आग, लाखों का सामान जला

दीवाली की रात जहां एक ओर पूरा देश दीवाली मना रहा था, वहीं कई जगहों से आग लगने की खबरें आईं. मुंबई में तीन जगहों पर आग लगी, तो गुजरात के वापी में एक पेपर मिल में भीषण आग लगी है जिसपर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है.

मुंबई में तीन जगहों से आग की खबर

बीती रात मुम्बई में पटाखों के चलते कई जगहों पर आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ.

मुम्बई के वर्ली में एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई, जहां घटना के तुरंत बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया. वहीं बोरीवली के गोराई भीम नगर में भी पटाखे की चिंगारी से एक बंगले की छत पर आग लग गई.

दहिसर में भी एक गोदाम में आग लगने की खबर है. घटना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के टीम ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है. बताया जा रहा है कि दीवाली के मौके पर, पटाखों की वजह से इन जगहों पर आग लगी थी, हालांकि स्थानीय पुलिस इसकी जांच कर रही है.

गुजरात में पेपर मिल में बड़ा हादसा

इधर गुजरात के वलसाड जिले के वापी में भी देर रात एक पेपर मिल में आग लग गई. आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई, मगर आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि कंपनी का पिछला हिस्सा जल कर खाक हो गया. मिल में करोड़ों का माल जल कर खाक हो गया. जिससे भारी नुकसान की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है.

#UPDATE | Fire is still not under control, can't say how long it will take. (Shah) paper mill has been burning for about 4.5 hours & fire is expected to continue burning till 6:30-7 am before it's completely doused.About 20 fire tenders are here: Ankit Lauthe, Fire Officer, Vapi pic.twitter.com/SwYCd3Ecqf