दिल्ली-लखनऊ शताब्दी ट्रेन के पार्सल कोच में लगी आग, गाजियाबाद में हुआ हादसा

गाजियाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस (Shatabdi Express) के जेनरेटर कार में आग लगने की खबर है. जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद स्टेशन पर दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन के पार्सल कोच में आग लगी है. आग की घटना से हड़कंप मंचते ही आनन-फानन में रेल अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए. हालांकि, आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.अपडेट जारी है....

Fire breaks out at the generator car of Shatabdi Express at Ghaziabad railway station. More details awaited. pic.twitter.com/qjgCuSWdMF