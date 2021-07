कोरोना: इंडोनेशिया में ऑक्सीजन संकट, 300 कंसंट्रेटर लेकर पहुंचा INS ऐरावत

कोरोना संकट से जूझ रहे इंडोनेशिया के लिए भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है. भारत ने इंडोनेशिया के लिए 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजी है. इन्हें लेकर INS ऐरावत जकार्ता के मुख्य बंदरगाह तान्जुंग प्रियोक पहुंच गया है. यह जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी.

जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा, भारत कोरोना के खिलाफ जंग में अपने साझेदार देशों के साथ खड़ा है. उन्होंने बताया कि INS ऐरावत 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 100 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर तान्जुंग प्रियोक पहुंच गया है.

INS Airawat has just reached Tanjung Priok, Indonesia, carrying 300 oxygen concentrators and 100 MT of Liquid Medical Oxygen from India. India stands with its partners in the fight against #COVID19, tweets EAM Dr S Jaishankar pic.twitter.com/a9jcvk9tQV