रिहाना के ट्वीट से इंटरनेशनल फोरम पर छाया किसानों का मुद्दा, समर्थन में उतरे ग्लोबल सेलिब्रेटी

भारत में दो महीने से जारी किसानों का आंदोलन अब दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रहा है. पहले ही कई देशों में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो चुकी है अब बीते दिन अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने इसको लेकर अपना समर्थन जता दिया. इसके बाद से ही इंटरनेशनल सेलेब्रिटी लगातार किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय रख रहे हैं.



पर्यावरण को लेकर काम करने वालीं भारतीय एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने भी बीते दिन ट्विटर पर खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन किया.

Thank You @VladislavKaim, Advisor to @UN Secretary General @antonioguterres from Moldova 🇲🇩. Thanks Sir for solidarity to our farmers! 🙏🏻❤️ #FarmersProtest https://t.co/ntd6ddYXPI