किसानों के प्रदर्शन के दौरान बवाल, अंबाला-पटियाला बॉर्डर पर बैरिकेडिंग फेंकी, पुलिस ने लिया एक्शन

देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों का प्रदर्शन अंबाला-पटियाला बॉर्डर के पास उग्र हो रहा है. कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है. जब गुरुवार सुबह बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोका, तो प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका.



किसानों ने यहां लगी बैरिकेडिंग को नदी में फेंक दिया, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने एक्शन लिया. किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछार कर दी गई है. इतना ही नहीं अब यहां रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है.



आपको बता दें कि पंजाब के हजारों किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर ही सख्ती बढ़ा दी गई है, ताकि किसान दिल्ली तक ना पहुंच पाएं.

#WATCH Police use water cannon to disperse farmers gathered at Shambhu border, near Ambala (Haryana), to proceed to Delhi to stage a demonstration against the farm laws pic.twitter.com/U1uXO0MdOs