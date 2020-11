सिंधु बॉर्डर पर डटे रहेंगे प्रदर्शनकारी किसान, हर रोज तय करेंगे रणनीति

कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंधु बॉर्डर पर डटे रहने का फैसला लिया है. ये निर्णय शनिवार को हुई किसान नेताओं की बैठक में लिया गया. भारतीय किसान यूनियन, पंजाब के महासचिव हरिन्दर सिंह ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हमने प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया है. हम कहीं और नहीं जाएंगे. हरिन्दर सिंह ने कहा कि हर रोज सुबह 11 बजे हम आगे की रणनीति तय करेंगे.

बता दें कि हरियाणा के रास्ते दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की इजाजत मिल गई थी. उन्होंने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में जाने की अनुमति मिली. लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं हुए. वो वहां जाने से इनकार करने लगे. प्रदर्शनकारी किसान शुक्रवार से ही सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं. उन्होंने रात भी सिंधु बॉर्डर पर गुजारी.

