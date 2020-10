कृषि कानून के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस देकर मांगा जवाब

केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीन कृषि कानूनों को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है. मोदी सरकार द्वारा लाए गए इन कानूनों का कई विपक्षी दल और किसान संगठन विरोध कर रहे हैं. इस बीच राज्यसभा सांसद मनोज झा और टी. सिवा द्वारा इन कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था. अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है.



सोमवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने को कहा है. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि देश की जितनी भी हाईकोर्ट में कृषि कानून के खिलाफ याचिका दायर हुई हैं उनका भी डाटा इकट्ठा करें.



मोदी सरकार द्वारा बीते दिनों तीन कृषि कानूनों को पारित कराया गया. जिसमें मंडी सिस्टम में बदलाव किया गया, जिससे अब किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है. साथ ही किसान सीधे प्राइवेट कंपनियों से समझौता कर सकता है. इसके अलावा प्राइवेट कंपनियां अपने अनुसार किसानों से फसल पैदा करवा सकती हैं.

