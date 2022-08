मनी लॉन्ड्रिंग केस: National Herald दफ्तर समेत 12 ठिकानों पर ED के छापे, सोनिया-राहुल गांधी से हुई थी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापेमारी की है. ईडी ने दिल्ली स्थित National Herald के दफ्तर पर भी छापेमारी की है.



ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में हाल ही में सोनिया गांधी से पूछताछ की थी. इतना ही नहीं इससे पहले राहुल गांधी से भी इस मामले में पूछताछ की गई थी. उधर, कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देशभर में सत्याग्रह किया था.

नेशनल हेराल्ड दफ्तर में कोई मौजूद नहीं



बताया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है. उधर, कांग्रेस सांसद उत्तर रेड्डी ने ईडी के छापेमारी को लेकर कहा है कि यह चौंकाने वाला है. यह राजनीतिक बदले के अलावा कुछ भी नहीं है.

