scorecardresearch
 

Feedback

जिस दोस्त के साथ बाहर गई थी पीड़िता, उसी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दुर्गापुर गैंगरेप मामले में नया मोड़

पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्गापुर गैंगरेप केस में छठे आरोपी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि छठे आरोपी के रूप में पीड़िता के उस दोस्त को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ वह कैंपस से बाहर गई थी. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी के बयान में कई असंगतियां मिलीं.

Advertisement
X
दु्र्गापुर गैंगरेप केस: पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)
दु्र्गापुर गैंगरेप केस: पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)

पश्चिम बंगाल पुलिस ने पीड़िता के उस दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके साथ वह बाहर गई थी. इस मामले में अब तक पुलिस छह आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. हालांकि, आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि तकनीकी साक्ष्यों और पीड़िता के बयान के आधार पर केवल एक आरोपी ने ही उसके साथ बलात्कार किया. लेकिन पुलिस ने ये स्पष्ट नहीं किया कि छह में से कौन-सा आरोपी मुख्य अपराधी है.

ये घटना 10 अक्टूबर की रात की है. जब ओडिशा की रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए कैंपस से बाहर निकली थी. इसी दौरान रास्ते में कुछ लोग उन्हें रोक लिया और उन्हें जंगल की ओर ले गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया.

पहले से शक के दायरे में था आरोपी

सम्बंधित ख़बरें

Durgapur rape case mbbs student sexual assault five accused arrested
दुर्गापुर रेप केस में बड़ा एक्शन, पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार 
Durgapur Gang-rape Case
दुर्गापुर केस: पुलिस ने गैंगरेप के आरोप किए खारिज, पीड़िता के दोस्त की भूमिका पर शक 
Durgapur Case:
'फोन छीना, जंगल में घसीटा और फिर...', दुर्गापुर गैंगरेप पीड़िता ने डॉक्टर के सामने बयां किया दर्द 
दुर्गापुर रेप पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निहायत असंवेदनशील बात कह दी. (Photo- PTI)
क्या महिला सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल को एक और पुनर्जागरण की जरूरत? 
मुंबई में बिकेंगी 'एनिमी प्रॉपर्टी', क्या है यह कानून और कौन खरीद सकता है  

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्गापुर गैंगरेप मामले में छठे आरोपी को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान वासिफ अली के रूप में हुई है, जो कि पीड़िता का दोस्त है और पीड़िता इसी के साथ कैंपस से बाहर गई थी.

सूत्र के अनुसार, वासिफ अली शुरू से शक के दायरे में था और पिछले चार दिनों से उससे लगातार पूछताछ की जा रही थी. उसके बयानों में स्पष्ट असंगतियां मिलने पर मंगलवार शाम को उसे औपचारिक रूप गिरफ्तार कर लिया गया. इससे पहले पांच अन्य आरोपी- सफीक स्क, स्क नासिरुद्दीन और तीन अन्य को भी गिरफ्तार कर चुकी है.

Advertisement

पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को उसकी बहन की मदद से गिरफ्तार किया गया था, जिसने पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में जानकारी दी थी.

पिता ने भी उठाए थे सवाल

वहीं, पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में दोस्त पर आरोप लगाया था और उसकी स्थिति को संदिग्ध बताया था. इसके अलावा पीड़िता के पिता ने बंगाल में बेटी की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए उसे ओडिशा ट्रांसफर करने की मांग की थी.

आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर सुनील चौधरी ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, 'पीड़िता के बयान और प्रारंभिक फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित हो गया है कि केवल एक व्यक्ति ने ही छात्रा के साथ यौन शोषण किया. बाकी आरोपी अपराध स्थल पर मौजूद थे और साजिश में शामिल थे.'

उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच में कोई ढील नहीं बरती जा रही.इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गैंगरेप संबंधी धाराओं (धारा 64, 70 आदि) के तहत केस दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस ने मुख्य अपराधी की पहचान उजागर नहीं की.

पीड़िता का बयान

पीड़िता ने अपने बयान में कहा, 'हमने देखा कि तीन लोग अपनी गाड़ी छोड़कर हमारी ओर आ रहे हैं. हम डरकर जंगल की तरफ भागने लगे. वो तीनों पीछे दौड़ आए, मुझे पकड़ लिया, घसीटकर जंगल में ले गए. फिर पीछे से पकड़कर मेरा फोन छीन लिया और बोला अपने दोस्त को बुला, फिर खुद फोन ले लिया.'

Advertisement

पीड़िता ने आगे कहा, 'जब मेरा दोस्त नहीं आया, उन्होंने मुझे अंदर जंगल में ले जाकर नीचे लिटा दिया. एक शख्स ने मेरी पैंट खोल दी और मेरे साथ गलत काम करने लगा. जब मैंने चिल्लाना शुरू किया, तो उन लोगों ने धमकी दी कि अगर ज्यादा शोर मचाया तो और लोग आकर यही करेंगे.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement