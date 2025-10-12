दुर्गापुर गैंगरेप मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार...पीड़िता का मोबाइल बरामद, सामने आया चश्मदीद

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना में पुलिस को नई सफलता मिली है. पुलिस ने आसपास के गांवों में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिससे कुल चार आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं. हालांकि, अभी-भी दो अन्य आरोपी फरार हैं. जिनकी तलाश जारी है. साथ ही पुलिस ने पीड़िता का खोया हुआ मोबाइल भी एक आरोपी के पास से बरामद कर लिया है, जिसे अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन की टीम ने आसपास के गांवों में रातभर सर्च ऑपरेशन चलाए, जिसमें एक और आरोपी को पकड़ा गया है. इससे पहले पुलिस ने टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. हालांकि, दो अन्य आरोपी अभी-भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

तीन आरोपियों की हुई पहचान

पुलिस ने बताया कि चार आरोपियों में से तीन की पहचान एसके रियाज उद्दीन, एसके फिरदौश और अप्पू के रूप में हुई है. जबकि एक अन्य की पहचान की जा रही है.

पीड़िता का मोबाइल बरामद

पुलिस ने बताया कि पीड़िता का खोया हुआ मोबाइल फोन एक गिरफ्तार आरोपी के पास से बरामद हो गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए राज्य फॉरेंसिक लैब (SFL/FSL) भेज दिया गया है. साथ ही जांच के दौरान पुलिस को एक चश्मदीद भी मिला है, जिसकी गवाही दर्ज की जा रही है.

पुलिस ने कैंपस के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और छात्रा के दोस्तों समेत कई लोगों से पूछताछ कर रही है. एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है और फॉरेंसिक सैंपल भेजे गए हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

पिता ने लगाए गंभीर आरोप

इसी बीच पीड़िता के पिता ने बताया, 'रात 10 बजे उसकी दोस्त ने हमें फोन किया और कहा कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हो गया. हम जलेस्वर में रहते हैं. मेरी बेटी यहां पढ़ाई कर रही थी. कल शाम एक दोस्त ने उसे खाना खाने के बहाने बाहर ले गया, लेकिन जब दो-तीन अन्य व्यक्ति आ गए तो वह उसे छोड़कर भाग गया. उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया.'

पीड़िता के पिता ने सुरक्षा-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, 'ये घटना 8 से 9 बजे के बीच हुई. हॉस्टल दूर था और वह यहां खाना खाने आई थी. सुरक्षा-व्यवस्था पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं... इतनी गंभीर घटना हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. यहां कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं.' इसके अलावा पीड़िता के परिवार ने छात्रा को एक दोस्त पर भी संदेह जताया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है.

अस्पताल प्रशासन का बयान

अस्पताल की प्रवक्ता सुधर्शना गांगुली ने घटना पर दुख जताते हुए कहा, 'कल रात हमारे दो छात्र- (एक छात्र और छात्रा) एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, दोनों परीक्षा दे रहे थे और दोनों ने साइन करने के बाद 7:58 बजे कैंपस छोड़ा. इसके थोड़ी देर बाद लड़का वापस आया और मेन गेट पर इंतजार करने लगा. फिर पांच-दस मिनट बाद वो फिर बाहर गया और कुछ देर बाद लड़की के साथ लौटा. तब भी उन्होंने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. इसके बाद लड़की हॉस्टल वापस चली गई और हॉस्टल लौटने के बाद उसने मुझे बताया कि उसका फोन खो गया है और कैंपस के बाहर उसके साथ मारपीट की गई है.'

हम कर रहे हैं सहयोग

गांगुली ने आगे कहा, इस लिए उसे तुरंत संबंधित डीन, प्रिंसिपल और अस्पताल प्रशासन को जानकारी दी गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. वह अभी दवा और निगरानी में है. लड़की अब ठीक है. हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभी लड़की का स्वास्थ्य है. हमें उसके शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं पर ध्यान देना है. हम कोशिश कर रहे हैं. हमारे अस्पताल के हर डॉक्टर, प्रोफेसर और फैकल्टी कोशिश कर रहे हैं. लड़के के बारे में, पुलिस जांच कर रही है. हम जितना सहयोग कर सकते हैं, कर रहे हैं.

'संस्थान की सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं है'

उन्होंने ये भी कहा कि हम माता-पिता के प्रति सहानुभूति रखते हैं. लेकिन दोनों वयस्क हैं, दोनों अपनी मर्जी से कैंपस से बाहर गए. संस्थान की सुरक्षा का मुद्दा यहां नहीं है. हमारी सुरक्षा मुख्य गेट तक है- हॉस्टल से अस्पताल और मुख्य गेट तक. दोनों बच्चे कैंपस के बाहर गए थे. इसलिए हमें पता नहीं चल सका कि वहां क्या हुआ. लेकिन हम मदद के लिए तैयार हैं, चाहे अधिकारी, पुलिस या कोई और मांगे."

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच दल भेजा है. इस घटना के विरोध में दुर्गापुर और ओडिशा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां दोषियों को फांसी की मांग की जा रही है.

