राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 और 12 दिसंबर को करेंगी मणिपुर का दौरा, इम्फाल में तैयारियां तेज

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 और 12 दिसंबर को मणिपुर का दौरा करेंगी. 11 दिसंबर को इम्फाल पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. इसके बाद वह ऐतिहासिक मापल कांगजेइबुंग का दौरा करेंगी, जहां वह पोलो प्रदर्शन मैच देखेंगी.

राष्ट्रपति का मणिपुर दौरा

शाम को राज्य सरकार की ओर से सिटी कन्वेंशन सेंटर, इम्फाल में राष्ट्रपति के सम्मान में एक नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. इस अवसर पर राष्ट्रपति कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगी.

मणिपुर की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देंगी राष्ट्रपति

12 दिसंबर को राष्ट्रपति इम्फाल स्थित नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स जाएंगी और मणिपुर की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देंगी. इसके बाद वह सेनापति जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां वह जिले से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगी.

मणिपुर में तैयारियां तेज

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मणिपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दो दिवसीय दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं. इम्फाल एयरपोर्ट से नुपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स तक करीब 7 किमी लंबे मार्ग के बीच की मीडियन को दोबारा रंगा जा रहा है और रंग-बिरंगे झंडों से सजाया जा रहा है.

एयरपोर्ट की ओर जाने वाले मार्ग पर केइसामपट जंक्शन के पास राष्ट्रपति के स्वागत में 20 फुट लंबा बैनर भी लगाया गया है. एक अधिकारी ने बताया, 'हमें आधिकारिक कार्यक्रम नहीं मिला है, लेकिन एक VVIP की यात्रा को लेकर सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.'

