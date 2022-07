LPG Cylinder Prices Increased: रसोई गैस हुई महंगी, घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़े, जानिए नए रेट

LPG Cylinder Prices Increased: आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है. 14.2 kg वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. इनकी कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा किया गया है. दिल्ली में अब घरेलू LPG सिलेंडर 1053 रुपये में मिलेगा. 14.2 kg वाले सिलेंडर के साथ-साथ 5kg वाले छोटे घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़ गये हैं. इसके दाम में 18 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है.

बता दें कि इससे पहले मई में घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाये गए थे. तब प्रति सिलेंडर की कीमत 999 रुपये हो गई थी.

जानें आपके शहर में घरेलू सिलेंडर का रेट (सभी कीमतें रुपये में)

दिल्ली: 1053

मुंबई: 1053

कोलकाता: 1079

चेन्नई: 1069

लखनऊ: 1091

जयपुर: 1057

पटना: 1143

इंदौर: 1081

अहमदाबाद: 1060

पुणे: 1056

गोरखपुर: 1062

भोपाल: 1059

आगरा: 1066

दूसरी तरफ 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाये गये हैं. इसकी कीमत में 8.50 रुपये प्रति सिलेंडर कम की गई है. हालांकि, यह राहत बहुत ज्यादा नहीं है.

Domestic 14.2 kg LPG cylinder's prices increased by Rs 50/cylinder with effect from today. Domestic LPG cylinder will now cost Rs 1053 in Delhi. 5kg domestic cylinder price increase by Rs 18/cylinder. 19kg commercial cylinder prices decreased by Rs 8.50.