scorecardresearch
 

Feedback

क्लासरूम में बच्चों के बीच आ बैठा कुत्ता, 'सुर में सुर' मिलाकर 'पढ़ाई' करते आया नजर, Video

Viral Video: आप हैरान तो तब हो जाएंगे जब ये देखेंगे कि कुत्ता छात्रों के साथ सुर में सुर मिलाते दिखाई दे रहा है.स्कूल में कुत्ते की पढ़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
क्लास में बच्चों के साथ बैठा एक कुत्ता.(Photo:Screengrab)
क्लास में बच्चों के साथ बैठा एक कुत्ता.(Photo:Screengrab)

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक बेहद अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक कुत्ता स्कूल के छात्रों के साथ बैठा हुआ है और हैरानी की बात यह है कि वह बच्चों के साथ शिक्षक के सुर में सुर मिलाकर 'पढ़ाई' करता हुआ दिखाई दे रहा है. 

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्कूल के बच्चे जमीन पर दरी पर बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं. बच्चों के बीच सबसे आगे एक कुत्ता बैठा हुआ नजर आ रहा है.

इतना ही नहीं, पढ़ाई के दौरान छात्र-छात्राएं जो कुछ दोहरा रहे हैं, हैरानी की बात तो ये है कि कुत्ता भी शिक्षक के सुर में सुर मिलाकर आवाज निकालता हुआ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को 'कुत्ते की पढ़ाई' के रूप में खूब पसंद किया जा रहा है. देखें Video:- 

सम्बंधित ख़बरें

stray dogs
'रोमांस करते वक्त भौंकने लगता था पत्नी का पालतू कुत्ता...', परेशान पति ने मांगा तलाक 
कुत्ता घुमाने गई महिला से छेड़खानी. (Photo: Representational )
मैडम ये देखिए, फिर करने लगा अश्लील हरकत... बेंगलुरु में कुत्ता घुमाने गई महिला से शर्मनाक कृत्य 
Pet dog encounters snake in Mirzapur (representational photo)
आखिरी सांस तक लड़ा... मालिक को बचाने के लिए कोबरा से भिड़ा कुत्ता, VIDEO 
कुत्ते के विवाद में कर दी भाई की हत्या (Photo: AI-generated)
'कुत्ता तो तू ही फेंकेगा', भाई को तमंचा दिखाकर बोला शख्स और चला दी गोली... 
Maoists send letter to Chief Minister
'हम सब एक साथ हथियार डाल देंगे', 3 राज्यों के CM को आई नक्सलियों की चिट्ठी 
 

इस वायरल वीडियो से पहले लोक शिक्षण संचालनालय स्कूलों में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर एक आधिकारिक आदेश जारी कर चुका है. यह आदेश स्कूल परिसरों में आवारा कुत्तों की मॉनिटरिंग करने और उन्हें परिसर से बाहर रखने से संबंधित है.  

लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में प्राचार्य या संस्था प्रमुख को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वे स्कूल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में विचरण करने वाले आवारा कुत्तों की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को समय पर उपलब्ध कराएं. विद्यालयों में कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा और शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो. (रिपोर्ट:- धर्मेंद्र सिंह)

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement