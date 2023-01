'इमरजेंसी गेट के पास बैठा हूं, लेकिन नहीं खीचूंगा', इंडिगो घटना को लेकर DMK सांसद ने उड़ाया तेजस्वी सूर्या का मजाक

इंडिगो एयरलाइन विवाद के बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का मजाक उड़ाते हुए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद दयानिधि मारन ने इमरजेंसी गेट के पास एक वीडियो शूट किया. वीडियो में सांसद को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह दरवाजे नहीं खींचेंगे क्योंकि यह उड़ान के लिए अच्छा नहीं होगा.

डीएमके सांसद ने कहा, “मैं इंडिगो की फ्लाइट से कोयम्बटूर जा रहा हूं. मैं इमरजेंसी गेट के पास बैठा हूं, लेकिन मैं इसे नहीं खींचूंगा क्योंकि यह उड़ान भरने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है. इससे समय की भी काफी बचत होती है और मुझे माफी पत्र नहीं लिखना पड़ेगा."

To all flyers, in the interest of passenger safety, please don't fool around with the #EmergencyExit!



பயணிகளின் அன்பான "அவசர" கவனத்திற்கு!



@IndiGo6E @DGCAIndia #ResponsibleMP #don @Tejasvi_Surya pic.twitter.com/PYqjeCfyt8