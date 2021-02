तेल पर तकरार! सोनिया को धर्मेंद्र प्रधान का जवाब- राजस्थान-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा टैक्स

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते दिनों इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और पेट्रोल-डीजल के दाम कम किए जाएं. अब इस मसले पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया है.



धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सोनिया गांधी को समझना चाहिए कि राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो सबसे अधिक टैक्स लगाते हैं. लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य दोनों की कमाई पर फर्क पड़ा था. केंद्र की ओर से बड़े स्तर पर खर्च नई नौकरियां बनाने में किया गया है.



केंद्रीय मंत्री ने बढ़ते दामों पर कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है. ये धीरे-धीरे कम होता जाएगा.



Sonia ji must know Rajasthan & Maharashtra have maximum tax. Earnings of Centre & State were negligible during lockdown. We've allocated large chunks to various sectors in Budget to increase jobs: Union Minister D. Pradhan on Sonia Gandhi's letter to PM over rising fuel prices