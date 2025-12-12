scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्लाइट संकट के बाद इंडिगो पर DGCA की कड़ी नजर, CEO को लगातार दो दिन तलब किया

DGCA ने 2 दिसंबर से अब तक 4,000 से अधिक उड़ानें रद्द करने वाली इंडिगो पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्स को लगातार दो दिनों तक पूछताछ के लिए तलब किया है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का कहना है कि इंडिगो का गंभीर मिसमैनेजमेंट ही इस बड़े संकट की वजह बना, जिससे लाखों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई.

Advertisement
X
DGCA ने संकट में फंसी एयरलाइन इंडिगो की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है. (File Photo: ITG)
DGCA ने संकट में फंसी एयरलाइन इंडिगो की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है. (File Photo: ITG)

विमानन नियामक महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है. संकट से जूझ रही एयरलाइन ने 2 दिसंबर से अब तक 4,000 से अधिक फ्लाइट रद्द की हैं, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी हुई और पूरे भारत में यात्रा योजनाओं में बड़ी बाधा पैदा हुई.

इंडिगो के सीईओ लगातार दो दिन तलब

सूत्रों के मुताबिक, इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को गुरुवार और फिर शुक्रवार को DGCA की चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया है. इससे पहले भी एल्बर्स और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने DGCA को संचालन और भर्ती प्रक्रियाओं पर विस्तृत रिपोर्ट दी थी.

सम्बंधित ख़बरें

IndiGo CEO Peter Elbers appears before DGCA over crisis
DGCA ऑफिस पहुंचे इंडिगो के CEO 
IndiGo CEO Peter Elbers appears at DGCA headquarters amid crisis
इंडिगो के सीईओ DGCA मुख्यालय पहुंचे, संकट पर दिया जाएगा जवाब 
indigo ceo Elbers
IndiGo संकट पर DGCA की सख्ती बढ़ी... एयरलाइंस CEO को कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश 
Indigo
IndiGo का बड़ा ऐलान, इतना देंगे मुआवजा! 
Agenda Aajtak Naidu
Indigo संकट से लेकर DGCA की जवाबदेही और सुधार तक... नागरिक उड्डयन मंत्री से हर मुद्दे पर चर्चा 

'इंडिगो का मिसमैनेजमेंट संकट का असल कारण'

'एजेंडा आजतक' के मंच पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो का 'गंभीर मिसमैनेजमेंट' इस संकट का असल कारण है. हालांकि बुधवार तक इंडिगो की सेवाएं सामान्य हो गईं और असामान्य रूप से फ्लाइट रद्द होने की संख्या नहीं रही. लेकिन एयरलाइन संचालन को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है और यात्री हवाई यात्रा को लेकर चिंतित हैं.

'संकट को टाला जा सकता था'

Advertisement

मंत्री ने कहा कि यह संकट टाला जा सकता था और यह पूरी तरह अप्रत्याशित था. उन्होंने इंडिया टुडे को बताया कि वायरल हुई तस्वीर में एल्बर्स न सिर्फ उनसे बल्कि पूरे देश से माफी मांग रहे हैं. DGCA ने पिछले हफ्ते एक चार सदस्यीय पैनल बनाया था, जो क्रू रॉस्टरिंग, मैनपावर प्लानिंग और 1 नवंबर से लागू नए पायलट ड्यूटी और रेस्ट नियमों के पालन जैसी चीजों की जांच कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement