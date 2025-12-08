6 दिनों में 3900 उड़ानें रद्द... इंडिगो के CEO समेत टॉप अधिकारियों को DGCA का समन

इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के अचानक रद्द होने और यात्रियों को हुई भारी परेशानी के मामले में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सख्त रुख अख्तियार किया है. सूत्रों के मुताबिक, DGCA द्वारा गठित 4-सदस्यीय हाई-लेवल कमेटी ने इंडिगो के शीर्ष अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है. इस दौरान इंडिगो के अधिकारियों से पिछले 6 दिनों रद्द हुईं 3900 फ्लाइटों के संबंध में सवाल जवाब किए जाएंगे. दूसरी ओर सातवें दिन भी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी रहा, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं.

और पढ़ें

सूत्रों के मुताबिक, समिति इसी हफ्ते CEO पीटर एलबर्स समेत अन्य उच्च पदाधिकारियों से पूछताछ करेगी. सूत्रों के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो संकट को गंभीरता से लिया और इस मामले की जांच के लिए एक चार-सदस्यीय समिति की गठन किया.

दिल्ली मुख्याल में होगी पूछताछ

अब समिति ने पूछताछ के लिए इंडिगो के CEO पीटर एलबर्स समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय में इसी हफ्ते तलब किया है. सूत्रों का ये भी कहना है कि इंडिगो संकट की जारी के लिए गठित की गई समिति को पूरे अधिकार दिए गए हैं. प्रथम दृष्टया समिति प्रबंधन द्वारा नियमों के उल्लंघन की जांच करेगी और जिम्मेदार अधिकारियों से सीधी सवाल-जवाब करेगी.

गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से इंडिगो की सैकड़ों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे. इससे न केवल यात्रियों को भारी असुविधा हुई बल्कि पर्यटन उद्योग, खासकर राजस्थान जैसे राज्यों को करोड़ों का नुकसान हुआ है.

Advertisement

सातवें दिन भी संकट जारी

उधर, इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशनल संकट का सिलसिला सातवें दिन भी जारी रहा. सोमवार को भी 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, जिससे यात्रियों में खासी नाराजगी दिखी. अब तक 3900 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं.

7 दिसंबर को इंडिगो द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, उड़ान रद्दीकरण का संकट शुरू होने के सबसे पहले दिन से ही कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सक्रिय हो गया था और स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए समाधान के लिए कदम उठा रहा था.



इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ, नीति आयोग के पूर्व सीईओ एवं जी-20 शेरपा अमिताभ कांत, सेबी के पूर्व चेयरमैन एम. दामोदरन तथा अमेरिकी संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर माइकल व्हिटेकर जैसे दिग्गज सदस्य शामिल हैं.

---- समाप्त ----