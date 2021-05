Weather Update:दिल्ली में अचानक बदला मौसम, कई इलाकों में ओलों के साथ हुई बारिश

चिलचिलाती गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है. राजधानी दिल्ली में काले बादल छाने के साथ ही बारिश शुरू हो गई है. पश्चिमी दिल्ली के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं. वहीं अन्य कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट हुई है. मौसम सुहावना हो गया है. पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए ये बारिश राहत लेकर आई है. दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए हुए हैं और रात तक कुछ और इलाकों में भी बारिश हो सकती है.

अगले कुछ घंटो में आगरी सहित कई जगहों पर बारिश की संभावना

मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली के अलावा आगरा, राया, बागपत, बड़ौत, नोएडा, मोदीनगर, दादरी, गलौटी, हापुड़, जट्टारी, हाथरस, इगलासकिथल और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं है.

Agra,Raya, Bagpat, Barot, Noida, Modinagar, Dadri, Gulaoti,Hapur, Jattari, Hathras, IglasKaithal and adjoining areas during the next 2 hours.Hail precipitation at isolated places of South-west Delhi,Farukhnagar during next one hour. pic.twitter.com/Jx1fpezMqK