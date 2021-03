कनॉट प्लेस में जींस पर चलाई कैंची, CM तीरथ के बयान पर महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान पर बवाल अभी भी जारी है. शुक्रवार को महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान महिला कार्यकर्ता जींस पहनकर पहुंचीं और वहां पर कैंची से अपनी जींस को काटा.

महिला कांग्रेस की ओर से कनॉट प्लेस में नारेबाजी की गई और तीरथ सिंह रावत के खिलाफ पोस्टर-बैनर भी लहराए गए.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के फटी जींस पहनने को लेकर टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि महिलाएं इस तरह के कपड़े पहनकर समाज को कैसे संस्कार देना चाहती हैं. इसी बयान को लेकर बीते दिनों से बवाल जारी है.

Let us join with our #RippedJeans against the #RippedMindset at Cannuaght Place, 2pm today to register our protest against the Uttrakhand CMs misogynistic remarks.@shaktisinhgohil @MahilaCongress @priyankagandhi @INCDelhi @sushmitadevinc @INCIndia @shaminaaaa pic.twitter.com/oJV8DcrI9u