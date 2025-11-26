scorecardresearch
 

दिल्ली ब्लास्ट: NIA ने आतंकी डॉक्टर उमर के मददगार को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट मामले में एक और आरोपी सोयब को गिरफ्तार किया है. सोयब ने आतंकी उमर उन नबी को वारदात से पहले सुरक्षित ठिकाना और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान किया था. ये इस मामले में सातवीं गिरफ्तारी है. NIA ने देश के कई राज्यों में छापेमारी कर सुराग जुटाए हैं.

दिल्ली ब्लास्ट: आतंकी डॉ. उमर का मददगार गिरफ्तार. (photo: ITG)
दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही एजेंसी एनआईए को बड़ी सफलता मिली है. एजेंसी ने बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है जो ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर उन नबी को वारदात से ठीक पहले छिपने की जगह और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था. ये इस मामले में सातवीं गिरफ्तारी है. इससे पहले NIA उमर उन नबी के 6 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम सोयब है, जो हरियाणा के फरीदाबाद के धौज इलाके का रहने वाला है. NIA की जांच में खुलासा हुआ है कि सोयब ने मुख्य आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी को ब्लास्ट से ठीक पहले सुरक्षित ठिकाना (शरण) दिया था और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मुहैया कराया था. इसमें रहने की जगह, आने-जाने की सुविधा और अन्य जरूरी मदद शामिल थी.

10 नवंबर को लाल किला के पास हुए इस कार ब्लास्ट में कई लोगों की जान गई थी और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. घटना के तुरंत बाद NIA ने मामले की जांच को अपने हाथ में लिया था. एजेंसी आत्मघाती बम विस्फोट के संबंध में विभिन्न सुरागों की तलाश में देश के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है.

