दिल्ली विधानसभा में बवाल, AAP विधायकों ने फाड़ी कृषि कानून की कॉपी

कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा हो गया है. गुरुवार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें केंद्र द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है. इसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में ही कृषि कानून की कॉपी को फाड़ दिया.



सत्र की शुरुआत होने पर मंत्री कैलाश गहलोत ने एक संकल्प पत्र पेश किया, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कही गई. इसके बाद हर वक्ता को बोलने के लिए पांच मिनट का वक्त दिया जा रहा है.

AAP MLAs @attorneybharti and @MohinderAAP tears copy of 3 Farm Bills.



"We refuse to accept these black laws which are against farmers." pic.twitter.com/7s4puJNZPA