LEH VIDEO: जब रिटायर्ड ब्रिगेडियर को खुद व्हील चेयर से ले जाते दिखे राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री रजनाथ सिंह आज लेह दौरे पर आए हुए हैं. लद्दाख के रेजांग ला में युद्ध स्मारक को नए सिर से बनाया गया है, उसी के उद्घाटन के लिए राजनाथ सिंह आए हैं. उन्होंने 1962 के युद्ध के वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि भी दी है. अब इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर राजनाथ सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

राजनाथ सिंह का वायरल वीडियो

वीडियो में राजनाथ सिंह एक वॉर वेटरेन को खुद व्हील चेयर से स्मारक स्थल तक लेकर जा रहे हैं. अब कहने को वे एक रक्षा मंत्री हैं लेकिन उन्होंने खुद ये जिम्मेदारी लेते हुए उस वॉर वेटरेन को ये सम्मान दिया. वैसे जिस वॉर वेटरेन को राजनाथ सिंह व्हील चेयर से लेकर जा रहे हैं, उनका नाम 13 कुमाऊं रेजिमेंट के ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) आरवी जतार हैं. उन्होंने भी 1962 की जंग में अपना पराक्रम दिखाया था. अब उनके उस पराक्रम को सलाम करने के लिए रक्षा मंत्री ने अपना ये अंदाज दिखाया.

Brigadier(Retd) R V Jatar of 13 Kumaon, who bravely fought in the 1962 Sino-Indian conflict, being escorted by Raksha Mantri Shri @rajnathsingh. pic.twitter.com/OWFpWk16M6