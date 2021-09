राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से की बात, अफगानिस्तान पर हुई चर्चा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन (Lloyd Austin) के बीच सोमवार को फोन पर बात हुई. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत के साथ-साथ अफगानिस्तान के हालातों (Afghanistan Crisis) पर भी चर्चा हुई.

इस बातचीत के बाद राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर इसे 'गर्मजोशी' बताया. रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, 'अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ गर्मजोशी से बात हुई. हमने अफगानिस्तान की स्थिति समेत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की.'

Had a warm telephone conversation with @SecDef Mr Lloyd Austin. We discussed issues pertaining to bilateral defence cooperation & regional matters including situation in Afghanistan.We agreed to continue the useful dialogue & look forward to strengthening the partnership further.