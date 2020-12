Corona Update: कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 8% का इजाफा, लेकिन मौतें 400 से कम

Corona Update: कोरोना संक्रमण के नए मामले शनिवार को कुछ बढ़े हैं मगर मौतों की गिनती में कमी आई है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार, देश में अब तक COVID19 के कुल 15,37,11,833 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है जिसमें से 10,14,434 नमूनों का परीक्षण 12 दिसंबर को किया गया है. शनिवार को 30,254 नए संक्रमण के मामलों के साथ, भारत में अब कुल मामले 98,57,029 हो गए है. बीते 24 घंटों में 391 मरीजों की जान गई है. 02 जुलाई के बाद से ऐसा केवल तीसरी बार हुआ है जब मौतों की गिनती 400 से कम रही हो.

भारत में अब एक्टिव केसेज़ कुल संक्रमण के मामलों के 1.45 प्रतिशत हैं. रिकवरी रेट और सुधार के साथ 94.89 प्रतिशत पहुंच गई है जबकि संक्रमण से जान गंवाने वालों का रेट 3.66 प्रतिशत है. देश में इस समय कुल एक्टिव केसेज़ 3,56,546 हैं जबकि 93,57,464 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,43,019 मरीजों की जान जा चुकी है. पिछले 24 घंटों में 33,136 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है.

Today overall positivity is 2.46% this is less than 5% for last 11 days. Today RTPCR positivity is 5.14%, RTPCR positivity was 30 % on 7 Nov. Today 1935 positive cases, less than 3500 cases for last 8 days. Please Continue to observe all precautions. pic.twitter.com/cCK5gFuCTU