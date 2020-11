Cyclone Nivar का अलर्ट, तेज हवाएं जारी, समुद्र में उठीं लहरें, रेलवे ने रद्द की ये ट्रेनें, पढ़ें अपडेट्स

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) में बदल चुका है. मौसम विभाग के अनुसार, निवार तूफान बुधवार शाम 5 बजे तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है. चक्रवाती तूफान के अलर्ट के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है.



तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) के अलर्ट के चलते दक्षिणी रेलवे (Southern Railway) ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं. रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 12 जोड़ी यानी 24 ट्रेनें 25 नवंबर को पूर्ण रूप से कैंसिल रहेंगी. जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है.

बता दें कि रेलवे की ओर से जानकारी दी गई कि पूर्ण रूप से कैंसिल की गई ट्रेनों के टिकट की राशि नियम एवं शर्तों के आधार पर यात्रियों को रिफंड की जाएगी. इसी प्रकार आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनों में बुकिंग टिकटों की राशि वापस दी जाएगी.

आंशिक रूप से रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 02897 Puducherry-Bhubaneswar स्पेशल ट्रेन 25 नंबर को Puducherry- Chennai Egmore के बीच कैंसिल रहेगी. इसी प्रकार ट्रेन नंबर 02868 Pudecherry-Howrah स्पेशल ट्रेन भी 25 नंबर को Puducherry-Villupuram के बीच रद्द रहेगी. इसके अलावा ट्रेन नंबर 06232, 06188, 02898, 06231, 06187, 02084, 02083, 02897और 02868 भी 25 नवंबर को आंशिक रूप से कैंसिल रहेंगी.

25 नवंबर को तूफान के टकराने की उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार ये तूफान, 25 नवंबर की शाम को कराईकल (Karaikal) और मामल्लापुरम (Mamallapuram) के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है. इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की आशंका है. चक्रवाती तूफान के असर से तमिलनाडु में बारिश का सिलसिला जारी है जबकि पुडुचेरी के गांधी तट पर तेज हवाएं चल रही हैं. तेज हवाओं के कारण समुद्र से ऊंची लहरें उठती दिखाई दे रही हैं.

पुडुचेरी में आज रात से धारा-144 लागू

चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) के खतरे की वजह से पुडुचेरी के जिला मजिस्ट्रेट ने आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, पूरे इलाके में 26 नवंबर तक धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है. इस दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि, दूध की दुकानें, पेट्रोल पंप खोलने की इजाजत है.

तमिलनाडु के सीएम ने की छुट्टी की घोषणा

तमिलनाडु-पुडुचेरी में NDRF की टीमें तैयार

तमिलनाडु-पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान के मद्देनजर राहत एवं बचाव और सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई है. राष्ट्रीय आपदा बचाव दल (NDRF) के डीजी ने बताया कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुल 30 टीमें तैयार हैं. मौसम विभाग द्वारा जारी चक्रवाती तूफान निवार की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के नागापट्टिनम और कराईकल क्षेत्रों में NDRF की 6 टीमों को अलर्ट कर दिया गया है.

पीएम मोदी ने दिया मदद का आश्वासन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी से बात कर चक्रवात निवार से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की. इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया. पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वालों की सुरक्षा की कामना करता हूं.