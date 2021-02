Corona Updates: कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ा, महाराष्ट्र-केरल समेत इन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा केस

भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ती नजर आ रही है. पिछले हफ्ते से देश में कोरोना (Corona) के एक्टिव मामलों का ग्राफ फिर ऊपर चढ़ने लगा है. कोरोना के एक्टिव मामले एक लाख 43 हजार के पार पहुंच गए हैं, जो 16 फरवरी को एक लाख 36 हजार थे.



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इन 6 राज्यों से 86.69% फीसदी नए केस सामने आए हैं. जिसमें महाराष्ट्र और केरल में 75.87% एक्टिव केस हैं.

