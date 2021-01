Coronavirus Latest Updates: केरल में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, डेली केस 5500 से अधिक, पॉजिटिविटी रेट 11 फीसदी

भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है. राजधानी दिल्ली में नए कोरोना मामलों की संख्या बुधवार को 100 से कम दर्ज की गई. लेकिन केरल में नए कोरोना मामलों की संख्या ने टेंशन बढ़ा दी है. यहां रोजाना करीब 6000 नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं. वहीं, केरल का पॉजिटिविटी रेट 11 फीसदी है.

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को भारत में कोरोना के 14,301 नए केस दर्ज किए गए. जिसमें सिर्फ केरल में 5,659 नए मामले दर्ज किए गए. इससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 9,05,591 हो गए. जबकि पिछले 24 घंटे में 5,006 और लोगों के इस संक्रमण से ठीक होने से प्रदेश में इस बीमारी से ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 8,29,452 हो गई.

राज्य में संक्रमण से 20 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 3,663 हो गई. वर्तमान में केरल में कोरोना के 72,234 मरीजों का इलाज चल रहा है. यहां 24 घंटे में, 51,130 नमूनों की जांच की गई और संक्रमण दर 11.07 प्रतिशत है. केरल में अभी तक कोरोना के 94,00,749 नमूनों की जांच हो चुकी है.

India reports 11,666 new #COVID19 cases, 14,301 discharges and 123 deaths in last 24 hours, as per Union Health Ministry



Total cases: 1,07,01,193

Active cases: 1,73,740

Total discharges: 1,03,73,606

Death toll: 1,53,847



Total vaccinated: 23,55,979 pic.twitter.com/t4MICy4ito