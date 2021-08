वैक्सीनेशन में भारत ने बनाया रिकॉर्ड, जानें- किस राज्य में लगे सबसे ज्यादा टीके

कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने शुक्रवार को नया इतिहास रचा. शुक्रवार को देशभर में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गईं. यह अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा है. इसी के साथ भारत में अब तक 62 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है.

वैक्सीनेशन अभियान में उप्र ने मारी बाजी

देशभर में सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी. यहां 2862649 लोगों को वैक्सीन लगाई गई. वहीं, दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, यहां 10 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा. महाराष्ट्र में 984117 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई. हरियाणा में 6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई.

देखें कहां कितने लोगों को लगी वैक्सीन की डोज

पीएम मोदी बोले- आज रिकॉर्ड वैक्सीनेशन

उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, आज रिकॉर्ड वैक्सीनेशन आंकड़े. 1 करोड़ को पार करना एक बड़ी उपलब्धि है. टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई.

Record vaccination numbers today! Crossing 1 crore is a momentous feat. Kudos to those getting vaccinated and those making the vaccination drive a success.



स्वास्थ्य मंत्री बोले- परिश्रम रंग ला रहा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. यह वही प्रयास है जिससे देश ने 1 दिन में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है. स्वास्थ्य कर्मियों का अथक परिश्रम और पीएम मोदी का #SabkoVaccineMuftVaccine का दृढ़ संकल्प रंग ला रहा है.



जेपी नड्डा बोले- भारत मजबूती से लड़ रहा जंग

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन. भारत में आज वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गईं. पीएम मोदी के नेतृत्व में इस सबसे बड़े और सबसे तेज वैक्सीन अभियान को सफल बनाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और नागरिकों को बधाई. भारत कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है.



