Coronavirus Updates: आज नए केस से लगभग 1 लाख ज्यादा रिकवरी, रोजाना मौत का आंकड़ा भी 4 हजार से नीचे

देश में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. हालांकि, पिछले 24 घंटे में देश के मरने वालों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,76,070 नए मामले दर्ज किए गए हैं. इस अवधि के दौरान कोरोना से 3,874 लोगों की मौत हुई है.

राहत की बात ये है कि रिकवरी रेट (Recovery Rate) में इजाफा हो रहा है. आंकड़ों के अनुसार 3,69,077 को डिस्चार्ज किया गया है. इस तरह पिछले 24 घंटों में नए संक्रमण के केस के मुकाबले लगभग 93 हजार ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं.

